El presidente pidió mantener los cuidados y evitar los viajes al exterior para contener un rebrote de COVID-19

De todas maneras, destacó: “La semana pasada se vacunaron 723 mil personas en el país, 100 mil personas por día. La Argentina tiene la capacidad de vacunar 4 millones y medio de personas por mes, pero aún no contamos con las dosis suficientes”.

“Las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto”, señaló en otro pasaje, y precisó: “Hasta hoy llegaron al país 4 millones de dosis, un 6 por ciento de las dosis que hemos contratado”.

“La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el Covid-19 no nos vuelva a aislar”, advirtió Fernández.