“Desde el Municipio de Tigre estamos haciendo una inversión histórica en materia de infraestructura educativa”, aseguró Julio Zamora

“Este es un pedido muy especial de la comunidad que brindará mayor seguridad en la zona. La idea es ayudar a los vecinos de cada barrio que no pueden construir la vereda en su frente. Entendemos que hay lugares que tienen un tránsito más fluido y necesitan que el Estado municipal esté presente para llevarlas a cabo”, señaló el intendente, quien dialogó con vecinos y vecinas de la localidad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com