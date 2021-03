Encontraron a militantes del Movimiento Evita con más de un millón de pesos en una camioneta

El juez interviniente en la causa fue Adrián González Charvay, del juzgado de Campana, que se hizo cargo del operativo. “Se pudo verificar que la plata era para el acto. No había ni sospechas ni indicios de lavado de dinero. Esos eventos se financian en la informalidad”, aseguraron fuentes judiciales. No se abrió ninguna causa al respecto.

Según se supo, la cifra iba destinada a pagarle a gente para asistir a un acto por el aniversario de la designación del Papa Francisco. No hubo detenidos ni tampoco se abrió una causa judicial.