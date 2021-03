“Estamos dispuestos a dialogar para que José C. Paz crezca”, afirmó Alexis Lívora

El intendente de José C. Paz.

“Siempre buscamos conciliar y encontrar el beneficio para el vecino. Cada propuesta que sea para el bien común, la vamos a acompañar, pero marcaremos nuestra postura cada vez que veamos algo que no está bien”, concluyó.

Por su parte, Ulloa señaló que desde el bloque de Juntos por el Cambio se realizan “propuestas para que los concejales del oficialismo nos acompañen”. “Nosotros buscamos beneficiar a cada vecino de José C. Paz”, manifestó.

Además, el edil indicó que “está bien que se den discusiones en el ámbito del Concejo, que es donde deben darse”. “Somos fieles a nuestros principios, y si pensamos que algo se puede hacer vamos a ser firmes”, sostuvo, pero además aclaró: “estamos dispuestos a dialogar para que José C. Paz crezca”.

