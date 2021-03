Se entregaron más viviendas del plan Procrear de Castelar sur

En ese sentido, Ghi detalló que este proyecto “también va a dar cuenta y satisfacer un déficit habitacional que tiene Morón, que tiene la Provincia, que tiene el país y eso requiere de la voluntad política de un gobierno que no conciba a la vivienda como una mercancía más de mercado, sino que la asuma como un derecho social básico. Y el Estado tiene que generar las condiciones de posibilidad para que todo el mundo pueda acceder”.

El intendente de Morón, Lucas Ghi junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y el ex intendente y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, entregaron las llaves de sus nuevas viviendas del Procrear de Castelar sur a siete familias de la comuna.