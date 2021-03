Las imágenes del recorrido de Maia y su captor por el Tren Sarmiento

Según testimonios, luego del trayecto en tren, el hombre habría sido visto solo, sin la nena, en la zona de San Justo, pero no fue detenido por las autoridades.

Trenes Argentinos difundió las imágenes del trayecto de la pequeña de 7 años buscada intensamente desde el lunes, cuando se la vio de última vez con un hombre que le prometió cambiar su bicicleta y no regresara.