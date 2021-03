¿Kicillof, está?: Siguen los violentos robos a mujeres en la provincia de Buenos Aires

No hay reacción por parte del Estado, ni de agrupaciones feministas ante los aberrantes y violentos robos a mujeres que desde hace un tiempo vienen en aumento en la provincia de Buenos Aires. Días atrás una chica fue baleada en la cabeza por un criminal que le robó la bicicleta en José C. Paz . Este fin de semana, en el mismo municipio, una joven telefonista fue atacada a facazos en la cabeza por una lacra humana para robarte el teléfono celular .

Ocurrió el viernes a las 21 horas. Dos chicas que caminaban por la calle Manuel Estada al 1000, en Sáenz Peña, fueron interceptadas por un potencial femicida que, ante la resistencia de las víctimas, no dudó en atacar a golpes a una de las jóvenes, la que cayó al piso y resultó con heridas en el cuerpo.