Avanza la campaña de vacunación en Zárate

En este sentido, recuerdan que es muy importante la toma de conciencia por parte de las vecinas y los vecinos registrándose voluntariamente para poder recibir las dosis. Es necesario realizar la inscripción vía online, o por el contrario, para quienes no puedan o no sepan cómo hacerlo, se recuerda que tienen la posibilidad de acercarse a las plazas Mitre de Zárate y Lima, a las carpas que instaló el Municipio, de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 12:00 horas, donde de manera presencial el personal de la Secretaría de Salud, los asesorará y guiará para registrarse en la web y cargar los datos personales de toda aquella persona que desee vacunarse, siempre de manera voluntaria, completando un formulario.

