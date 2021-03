El Municipio de Malvinas Argentinas trabaja en la recuperación y ampliación del Hospital de Salud Mental “Evita”

En el lugar se hará albañilería y construcción en seco, instalación eléctrica, instalación sanitaria y pluvial, instalación de gas, pintura, imagen institucional y varios arreglos en el interior como colocación de aire acondicionado, rampas, etc.

“A esto se suman las refacciones que vamos a hacer, no solo para la gente de Malvinas Argentinas sino también para la región, ya que es una especialidad que no tienen en otros lugares. Estamos contentos por haber administrado bien para poder planificar y ejecutar como se hizo hasta ahora. A futuro nos va a dar la posibilidad de ampliar la gama de prestaciones en lo que respecta a salud mental”, finalizó Nardini.