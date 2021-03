Gracias a “Ojos y Oídos en Alerta”, el fin de semana se desbarataron varias fiestas clandestinas en Escobar

El sábado se detuvieron en total a siete delincuentes. En Maquinista Savio, dos sujetos que agredieron a una mujer y que luego confrontaron con los móviles de Prevención Comunitaria que asistieron al hecho. En Garín, también a dos hombres: uno por robarle la bicicleta y golpear a una mujer, y otro que poseía una pistola Bersa calibre 22 con ocho proyectiles intactos, seis envoltorios de cocaína con 1.6 gramos cada uno y un celular. En Maschwitz, se detuvieron a dos personas mayores de edad con causas judiciales pendientes. Y en Belén de Escobar, a otro hombre con antecedentes de violencia de género que violó la restricción perimetral impuesta por la justicia. Este último se encontraba en la puerta de la casa de su ex pareja, cuando llegó el móvil policial y quedó aprehendido. Minutos antes, la mujer dio aviso al Centro de Monitoreo a través de Ojos y Oídos en Alerta.

