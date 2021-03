Achával recorrió junto al secretario de Industria una nueva línea de producción en el Parque Industrial

A su vez, el gerente general de la empresa, Manuel Villaverde, señaló que “Es muy importante sentirnos hoy acompañados porque esto es parte de todos; la Nación, la Provincia y el Municipio. Esto no es una foto sino parte de una película; esto significa que dentro de un año cuando vuelvan van a ver más porque vamos a seguir invirtiendo porque ese es nuestro compromiso”.

Por su parte, Schale destacó: “Argentina tiene el desafío de revertir los problemas sociales, y eso tiene una sola solución: generar puestos de trabajo. Para eso estamos al lado de los industriales y de los intendentes. Para nosotros gobernar es crear trabajo y Federico está gobernando, no para de generar trabajo todos los días”. Y añadió: “Estamos reindustrializando al país. El desarrollo industrial necesita de la presencia del Estado orientando ese proceso y acompañando a los industriales. Hoy con Federico estamos comprobando en territorio que la reactivación económica es un hecho. Nuestra industria está de pie, incorporando puestos de trabajo, con planes de inversión. Cunnington es de talla mundial y está aquí en Pilar, eso nos llena de orgullo”.