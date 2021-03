Alberto Fernández inauguró junto a Zabaleta una obra de cloacas en Hurlingham mediante una videoconferencia

Por su parte, Malena Galmarini manifestó: “Cuando termine este año vamos a tener 2500 kilómetros de redes, tanto de agua como de cloacas, son obras que no se ven pero son tan importantes como cualquier otra, nos llevan salud, cuidado del medio ambiente, traen desarrollo económico, industrial y social; y sobre todo cuidan la economía de las familias. No vamos a parar hasta que en todo el AMBA haya agua y cloacas”.

“Este es el país federal, las obras llegan a cada punto de la Argentina y ya no hay más vallas, nosotros transformamos al lado de nuestra gente, escuchando, este es un gobierno de puertas abiertas que trabaja todos los días para poner a la Argentina de pie”, completó el intendente.