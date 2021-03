Recorrida de la diputada Natalia Villa y David Zencich en Merlo

Ambos legisladores también se acercaron al B° Albatros para visitar a Sonia, una vecina que hace más de siete meses espera los insumos necesarios para someterse a una cirugía coronaria y un tratamiento que le permita recuperar la visión y no obtiene respuesta positiva, mientras día tras día su vida corre peligro.

This site is protected by wp-copyrightpro.com