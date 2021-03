Mario Ishii: “Va a llegar la nueva cepa y tal vez en dos o tres meses volvamos a entrar en cuarentena”

Finalmente, lanzó un mensaje conciliador para con los concejales. “Somos compañeros, estamos en presencia de un distrito que quiere salir y tiene que prevalecer el amor y ahí tenemos que apuntar, porque es una época donde la gente ha tenido que cuidar a su familia. Por eso no hay lugar para la pelea”, concluyó.

El alcalde también adelantó la creación de un parque industrial en José C. Paz. Señaló que ya tuvo reuniones con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof para la realización de este proyecto.

En este sentido, el jefe comunal advirtió que “la pandemia no terminó” y aseguró que “desde los países limítrofes va a llegar la nueva cepa” y que “tal vez en dos o tres meses vamos a entrar en cuarentena”.

“En José C. Paz la vida siguió. Hicimos todo lo que podíamos hacer, pudo haber sido más traumático”, expresó el intendente, quien afirmó que desde el Municipio “se llegó con alimentos y medicamentos a todos los hogares e incluso se asistió a las obras sociales”.

El intendente de José C. Paz abrió sesiones ordinarias con un mensaje que buscó ser moderado, pero fiel a su estilo, tal como lo hizo el año pasado, advirtió la posibilidad de un panorama preocupante: el regreso al aislamiento total.

José C. Paz