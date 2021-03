Se realizó un homenaje a deportistas desaparecidos en Morón

En este acto, la titular del INADI, Victoria Donda, recordó a su padre y expresó que “la verdad que siento mucha emoción de estar acá, que también es la ciudad donde mi mamá y mi papá militaron, con mi hija, con mis sobrinos, sus nietos. Me emociona mucho”.

Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia señaló que “este Municipio es un ejemplo claro en términos de política reparatoria. Recordamos que en el año 2000 fue el primer ex Centro Clandestino de Detención transformado en Espacio de Memoria, por lo cual, siempre es una alegría venir. Uno ve que desarrolla las políticas reparatorias que son inherentes al Estado y obligatorias para que nunca más vuelva a haber una dictadura”.

El Municipio de Morón, precursor en políticas reparatorias en Derechos Humanos y primero en recuperar un ex Centro Clandestino de Detención, fue uno de los elegidos para realizar este homenaje que vincula los Derechos Humanos y el Deporte. En este caso, se recordó a siete vecinos que jugaban al rugby, deporte que cuenta con la mayor cantidad de detenidos y desaparecidos, y una vecina que practicaba tenis de mesa.

Luego del homenaje, el jefe comunal manifestó que “lo que no podemos perder nunca de vista son los rostros de cada una de esas personas, que fueron sobre todo jóvenes, que soñaban con tener una familia, con recibirse, con poder conseguir un trabajo que los realice vocacionalmente y, además, realizaban una actividad deportiva”. Y agregó que “la mejor forma de honrar esas vidas que perdieron, es abrazar también una causa que tenga que ver con la militancia, el compromiso y el deporte. Pensarnos en clave colectiva, que es lo más importante, conjugar el nosotros y nosotras, siempre más que el yo y el individualismo, y en este lugar donde tuvo sede la tortura, la desaparición y la muerte, hoy abrazamos la esperanza”.