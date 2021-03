Julio Zamora supervisó dos puntos de vacunación para docentes en General Pacheco

Durante la recorrida estuvo presente el director regional de IOMA de la región 5ta, Juan Cruz Dibiase, quien expresó: “Estamos muy contentos con el trabajo que se realiza junto a los gremios SUTEBA y SADOP en las postas. Desde el primer día trabajamos en conjunto con el Municipio, no solo en el esquema de vacunación sino también acompañando diferentes acciones que llevamos adelante desde la obra social”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com