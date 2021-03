Alberto Fernández y Kicillof inauguraron el nuevo edificio de un instituto de formación docente

“Estas obras no solo vienen a mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, sino que en tiempos de crisis servirán también para impulsar la actividad económica”, señaló el Gobernador y añadió: “El Estado aquí reconoce y amplía derechos y, al mismo tiempo, genera trabajo para encender a la economía en momentos de incertidumbre”.

“Lo que más deseo es que las diferencias no nos dividan y que las distintas ideas no nos enfrenten. Necesitamos tirar todos para el mismo lado para recuperar una Argentina unida, que se pueda vacunar y dejar atrás la tragedia de la pandemia”, subrayó el Presidente.