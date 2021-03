Robó y golpeó a la telefonista de una remisería en José C. Paz: La dejó inconsciente

La crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires no parece ser una cuestión que llame al interés del gobierno de Axel Kicillof. Sin ningún tipo de acción para frenar las muertes provocadas a diario por la delincuencia, los asesinos tienen vía libre para decidir quién vive y quien no en los municipios bonaerenses. El violento ataque a una mujer en una agencia de remis de José C. Paz es muestra de la total anarquía en la que se vive.

Ocurrió ayer en la noche pasadas las 22:30 horas en remisería “Dos ases” de Castelli y Wilde, en el barrio Santa Paula.

El delincuente, reconocido en el barrio e identificado, aprovechó que todos los choferes se encontraban en viajes para atacar a la joven telefonista, a la que tras golpear varias veces en la cabeza con un objeto contundente, le sustrajo el teléfono móvil y escapó.

Seguidamente, la victima perdió el conocimiento producto de las contusiones y se terminó desplomando en el piso.

Afortunadamente sus compañeros de trabajo llegaron instantes después y trasladaron a la mujer al hospital de la zona donde fue asistida. Recibió cinco puntos de sutura y se recupera en su domicilio.

La ola de robos violentos son imparables y no discriminan municipios. Particularmente en José C. Paz, este fin de semana, un joven de 21 años fue asesinado cuando dos criminales lo interceptaron para robarle la moto.