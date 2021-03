Según le contaron familiares a SM Noticias, Núñez aún no había salido del todo de su casa y los ladrones ingresaron a la propiedad donde se encontraban sus padres, su hermana y un sobrino. Al percatarse de lo ocurrido, la madre del soldado intentó interceder y fue agredida por uno de los ladrones, lo que provocó que “Pika” la defendiera.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Altos de José C. Paz, cuando una pareja lo interceptó cuando salía de su casa. Por el hecho fueron detenidas dos personas.

Mataron a un joven soldado en José C. Paz para robarle la moto

José C. Paz