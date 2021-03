Mujer perdió el control de su auto y terminó volcando en pleno centro de Caseros

Acudieron al llamado de emergencias personal policial y elementos de seguridad municipal coordinados por el COM. Al arribo de los Bomberos Voluntarios, quienes procedieron al rescate y posterior inmovilización de la conductora, personal médico del SAME constató que manifestaba convulsiones, por lo que la trasladaron de urgente al Sanatorio Modelo, donde permanece internada, pero fuera de peligro.

El aparatoso accidente que terminó con un Volkswagen Polo volcado en la vereda de Tres de Febrero 2561 afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, a pesar de que se produjo en una de las calles más transitadas del centro de Caseros.