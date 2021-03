Concejales del PJ buscan repudiar la liberación del cura pedófilo Carlos Eduardo José

Uno de los puntos más destacados tiene que ver con el pedido de repudio absoluto al veredicto absolutorio sobre el ex cura Carlos Eduardo José, dictado el pasado 10 de marzo por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín, quien consideró prescriptos los hechos por los cuales había sido denunciado, abusos sexuales contra menores de edad durante sus años de párroco.

Desde el Frente de Todos solicitaron la actualización de los datos correspondientes a las autoridades municipales en el sitio web del Municipio y la designación de distintos funcionarios en áreas claves que se encuentran acéfalas, como la Secretaría de Educación; el repudio a las expresiones de odio y violencia que tuvieron lugar en la marcha realizada frente a la Casa Rosada el pasado 27 de Febrero; el beneplácito a la denuncia efectuada contra Mauricio Macri por la toma de deuda externa desmedida durante su gobierno; un proyecto para que el Ejecutivo Municipal emita, una vez al año, en boleta papel la Tasa por Servicios Generales, para aquellos contribuyentes que posean una deuda mayor a 6 meses y que pueden ver dificultada su posibilidad de pago a partir de no tener acceso a los distintos medios tecnológicos por los cuales es distribuida actualmente. También concejales del peronismo impulsaron dos repudios, el primero hacia el ministro de Salud de Corrientes, quien transportaba una cantidad importante de Vacunas Covid-19 en su camioneta sin ningún protocolo, y el otro, hacia el polémico proceso de vacunación para adultos mayores llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 9 de marzo en el estadio Luna Park.

No hubo aprobaciones, si no que se dieron ingresos a distintos proyectos para su tratamiento en comisiones. A partir de la decisión del nuevo presidente, Carlos Berns, de volver a aplicar la reglamentación que impide el uso de la palabra de los concejales para presentar expedientes ingresados, se generó una discusión con el concejal de Tercera Posición, Martín Jofré, quien tenía por objetivo argumentar su proyecto de comunicación que solicita rever la implementación del sistema de Estacionamiento Medido.

Al contrario de como venía sucediendo hasta la última sesión, donde cambiaron las autoridades del Deliberante, los medios y los vecinos no tuvimos acceso al orden del día, donde exhiben todos los proyectos tratados durante el encuentro. Dada la situación sanitaria, no hay acceso para la prensa al recinto del HCD, por lo que es indispensable la transmisión online, la que en esta oportunidad fue emitida parcialmente y con problemas de audio .

La iniciativa se presentó en la segunda sesión ordinaria, donde también concejales de Tres de Febrero rindieron homenaje a las mujeres en su día, fecha que se conmemoró el 8 de marzo. Asimismo, los bloques presentaron proyectos relacionados a la violencia institucional en Formosa; a la denuncia que hizo el presidente Alberto Fernández al ex primer mandatario Mauricio Macri por la toma de deuda ante el FMI; y al aumento de femicidios en el país.