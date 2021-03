“Con estas luces hoy se enciende la posibilidad de transformar un barrio y todo un distrito”, manifestó Achával

“No son palabras. Son hechos. Las acciones hacen al sentir comunitario de nuestro barrio. Un asfalto, un polideportivo, una escuela municipal o un programa de luminarias pierde sentido si la gente no lo toma como algo propio, como un derecho que mejora su calidad de vida. Es el Estado llegando con soluciones a su gente, a su barrio, a su pueblo”, cerró.

Durante el inicio de sesiones del Concejo Deliberante este 1º de marzo el intendente anunció la pronta puesta en marcha del programa, que se había dado a conocer en noviembre, y que comprende no sólo la instalación sino también la mantención de las más de 46.000 nuevas luminarias.