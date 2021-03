Los vecinos del barrio agradecieron la llegada del agua potable al barrio: “Estamos contentos con la inauguración del agua potable. Lo estábamos esperando de toda la vida”, celebró Alejandro, y María Victoria también agregó: “Un cambio bárbaro, ya era hora que llegue el agua. Muy contentos por eso todos los vecinos. Le queremos agradecer a Malena, porque si no no lo hubiésemos tenido”.

Las redes internas de estos barrios fueron realizadas por cooperativas tigrenses, cuyas cuadrillas de trabajo estaban conformadas tanto por hombres como mujeres. La finalidad de esta iniciativa impulsada por la gestión de Malena Galmarini es, no solo poder llevar adelante obras de redes chicas que contribuyen a la expansión del servicio de AySA, sino también generar nuevas fuentes de trabajo con paridad de género para las vecinas y vecinos de la zona.

Malena Galmarini, Pamela Ares y Micaela Ferraro habilitaron la nueva obra de red de agua que beneficia a mil habitantes del Barrio Parque Guazu-Nambi (Ex Soeva)