De la firma del contrato participaron también, por parte del BICE, los directores Carlos Brown; Raquel Kismer; Julián Maggio y Nicolás Scioli y el Director de Leasing, Marcelo Accomo. Además, asistieron el Secretario de Municipios, Avelino Zurro y el Secretario de Hacienda y Finanzas de José C. Paz, Humberto Fernández.

Los camiones marca Mercedes Benz con equipos recolectores compactadores marca Scorza tienen un costo que asciende a $ 25,2 millones. El financiamiento fue otorgado con un plazo de 48 meses, en el marco de la línea para el sector público no financiero de BICE.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior financiará, a través de su herramienta de leasing, la compra de tres camiones recolectores y compactadores de residuos para mejorar la prestación de servicios públicos en la municipalidad de José C. Paz. Así quedó establecido tras la firma de un contrato entre el presidente del banco, José Ignacio de Mendiguren, y el intendente local, Mario Ishii, que tuvo lugar hoy en la sede de la entidad bancaria.

El BICE financia la compra de camiones recolectores de residuos para José C. Paz

José C. Paz