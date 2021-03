San Miguel anunció un aumento salarial para el personal técnico de salud

Participaron del encuentro el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, Abel Venecia; el titular Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, Jorge Iglesias; el secretario General del Ejecutivo, Francisco Nigro; y el subsecretario de Legal y Técnica, Lorenzo Devoto.

Se realizó en la Municipalidad de San Miguel una nueva reunión de la Mesa Técnica de Relaciones Laborales para el área de salud, en esta ocasión para analizar en particular la situación salarial del personal técnico, uno de los reclamos más importantes planteados dentro del conflicto del Hospital Larcade.