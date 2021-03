Buscan a un joven de 14 años en Tigre

Felder tiene 14 años, es de tez blanca, delgado, cabello corto color castaño oscuro, ojos marrones y mide 1,95 Mts de estatura. Al momento de su desaparición vestía remera negra, barbijo negro, pañuelo azul en su cabeza y portaba una mochila. No posee tatuajes ni señas particulares.

