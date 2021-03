Nardini y Massa recorrieron una empresa logística y explicaron los beneficios del proyecto de impuesto a las ganancias

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, afirmó: “Estas políticas solucionan la vida de la gente. El Estado trata de generar cuestiones que tengan que ver con el ámbito privado y esa articulación tiene impacto en las familias. En esta empresa tenemos 200 puestos de trabajo de vecinos de Malvinas, pero también de José C. Paz, Tigre, Escobar, San Miguel. Gracias a esta reforma el empleado va a incrementar el poder de compra y cambiará el poder de consumo que tendrá cada una de esas familias”.

