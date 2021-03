A un año de la adhesión a la Ley Micaela, Tigre capacitó a más de 500 agentes municipales

También, el área de Violencia Familiar continuó trabajando en los casos de violencia doméstica que no involucran necesariamente a las vecinas. Por otro lado, la nueva área de Legales realizó una labor de acompañamiento y promoción de los derechos de las mujeres en consonancia con el equipo de Promotoras de los Derechos de la Mujer.

Al respecto, el Director General de Políticas de Género, Sebastián Vázquez Montoto afirmó: “Nos proponemos sensibilizar sobre perspectivas de género en forma transversal a todas las áreas municipales, con el objetivo de identificar las violencias y erradicarlas. Por pedido de nuestro intendente Julio Zamora, estamos capacitando, no sólo a las funcionarias y funcionarios, sino también al personal de todas la áreas locales, comenzando por el personal esencial y en contacto directo con las vecinas y vecinos”.