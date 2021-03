Morón ya aplicó mas de 20 mil dosis de vacunas y continúa con el operativo de preinscripción

La jornada se realizó con los estrictos protocolos sanitarios, se encontraba a disposición alcohol en gel, sillas con la distancia social correspondiente, agua y refrigerios acorde a las necesidades de los y las adultas mayores. Esta instancia es fundamental para acceder a una población que no contaba con las herramientas digitales para realizar la preinscripción. Además, se llevaron adelante la confirmación de registros y asesoramiento acerca de cómo utilizar la app Vacunate PBA.

