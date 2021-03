San Isidro estableció un protocolo para institutos de capacitación

Hace pocos días, el ex presidente.

A todos los estudiantes se les tomará la temperatura y si la misma es superior a 37,5 grados no podrán ingresar. Habrá sanitización de manos y desinfección del calzado.

Tras el inicio de clases en las escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, el Municipio de San Isidro estableció un protocolo para los establecimientos que brindan capacitaciones, formación y educación no formal.