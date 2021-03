Jaime Méndez abrió sesiones del Concejo y dijo que “no hay lugar para gobiernos alejados de los vecinos”

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, realizó la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. En su discurso, el jefe comunal hizo referencia al trabajo municipal durante la pandemia, anunció obras y deslizó críticas contra la Justicia. Además, homenajeó a Lucía Costa y al doctor Hugo Nano.

El intendente destacó que “la pandemia agarró a SanMiguel con hospitales sostenidos por el Municipio”, agradeció la labor del personal de salud e hizo referencia a los alcances de la gestión en la asistencia social en el peor momento. Además, recordó que se eximió a comerciantes del pago de tasas durante el primer período de cuarentena.

“Pareciera que la Argentina no puede salir de sus crisis recurrentes, que tienen consecuencias donde más nos duelen”, indicó Méndez, quien criticó que “se desalienta el empleo y aumentan los planes sociales”, de este modo afirmó que “la pobreza no puede esperar” y que es necesario “ir contra sus causas y no contra sus efectos”.

En cuanto a las obras, el alcalde mencionó “un importante trabajo de pavimentación en la zona cercana al arroyo Los Berros”. Asimismo destacó una moratoria no anunciada previamente pero lanzada con la intención de regularizar la situación de muchos vecinos.

“Instalamos un parador provisional de micros de laraga distancia y evitamos el ascenso y descenso de pasajeros sobre la Avenida Balbín”, explico el intendente. “Vamos a seguir trabajando en ese sentido y estamos dispuestos a escuchar propuestas por parte de todos”, agregó.

Por otra parte remarcó la colocación de luces LED, y anunció que “pronto se renovará toda la luminaria de San Miguel”. En este sentido también hizo referencia al mejoramiento de parques y plazas y apeló a “la responsabilidad de los vecinos” para su mantención.

Otro de los anuncios importantes, fue la construcción de un nuevo cuartel de bomberos en la localidad de Bella Vista. “Es un pedido constante de los vecinos”, aseguró. También mencionó la entrega de dos vehículos para este cuerpo.

Méndez no escapó a referirse a la situación del Hospital Larcade y aseguró que se está “prestando atención a los reclamos salariales y de índole laboral”. En este orden anunció una renovación en las guardias, y recordó que la idea de descomprimir ese sector. “Cuando abrimos el Hospital Santa María sabíamos que uno de los objetivos también era ése”, dijo.

“El progresismo y garantismo le hacen mucho daño a la Argentina”, manifestó Méndez, quien criticó la otorgación de prisión domiciliaria a delincuentes el año pasado. Expresó que ése beneficio “no tuvo ningún control”, por lo tanto, de hecho, fueron liberados. También cargó contra la Justicia. “Las denuncias que hacemos por narcotráfico se diluyen cada día”, sentenció.

“San Miguel va a seguir creciendo, y queremos decirle a los vecinos que aquí van a tener un gobierno activo”, dijo. “Queremos ayudarlos a vivir mejor en materia sanitaria, alimentaria y productiva. No hay lugar para gobiernos alejados”, aseguró.