Seguidilla de robos en manos de motochorros en Merlo

Uno de los hechos más indignantes de la última semana ocurrió el jueves pasado durante la mañana en el barrio Mirador. Canallas a bordo de una moto le robaron a una mujer que volvía del jardín con su pequeño hijo. No conforme con eso, persiguieron una cuadra a dos chicas a las que también asaltaron. Fue en las calles Fragata Sarmiento y Marcos Sastre.

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires no para y tiene a Merlo como uno de sus puntos más calientes. En las últimas horas, las mujeres resultaron ser las victimas elegidas por los motochorros en varios ilícitos que quedaron captados por cámaras de seguridad.