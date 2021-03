Morón está realizando obras para la puesta en valor del Cementerio Municipal

Al finalizar la visita, comentó: “Son obras que venimos ejecutando con el esfuerzo compartido con el Estado nacional, con el Ministerio de Obras Publicas que conduce Gabriel Katopodis. Tiene que ver con una aspiración central que perseguimos en el Municipio que es poder dotar de este espacio de un entorno seguro, agradable, que no era el estado en el que estaba cuando nos lo encontramos en esta nueva etapa”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com