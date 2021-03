Juan Andreotti entregó subsidios a bibliotecas, teatros y centros culturales de San Fernando

El intendente de San Fernando recibió a los representantes de centros culturales, turísticos y bibliotecas, beneficiarios del “Fondo Especial para la Reactivación Cultural y Turística” de la provincia de Buenos Aires en articulación con el Municipio. “En estos momentos difíciles vamos a estar más cerca que nunca, trabajando en conjunto para que cuando podamos volver a la normalidad, todos estén de pie”, afirmó el jefe comunal.

Luego de un año marcado por las dificultades de la pandemia de coronavirus, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezó la entrega de subsidios por 90 mil pesos para 8 instituciones de la ciudad que serán destinados al pago de servicios públicos, compra de materiales, adquisición de equipamiento, mobiliario y elementos didácticos para reactivar las actividades.

Al finalizar la reunión, el jefe comunal explicó: “Hoy tenemos una noticia muy importante para la cultura sanfernandina, sabemos que atravesamos uno de los años más difíciles del país y hay rubros como la cultura que se vio muy afectada. Gracias a una decisión política del gobernador Axel Kicillof a través del ministro de Producción, Augusto Costa, pudimos entregar desde el Municipio un subsidio a entidades, teatros y bibliotecas de nuestro distrito que realizan un trabajo social muy importante”.

En ese sentido, remarcó: “Es importante poder trabajar de cerca y desde el Municipio lo venimos haciendo desde hace años. En estos momentos tan difíciles vamos a trabajar en conjunto para que cuando podamos volver a la normalidad todos nuestros teatros y bibliotecas estén de pie”.

Por su parte, el director general de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, agregó: “Les hemos dado una ayuda importante a distintas bibliotecas y espacios culturales del distrito en conjunto con la Provincia. Se trata de un subsidio de 90 mil pesos para poder paliar la situación en que se encuentran y que puedan continuar llevando alegría a los sanfernandinos”.

Los centros de jubilados beneficiados en esta oportunidad fueron Tinku Teatro Centro; Teatro Martín Fierro; Espacio artístico EnBreve; Escuela de Arte Popular; Centro Cultural Casa Abierta; Biblioteca Popular Leopoldo Murcho; Biblioteca Popular Rómulo S. Naón; y la Biblioteca Popular El Ombú.

Los beneficiarios de las ayudas económicas destacaron el acompañamiento del Municipio. Por ejemplo, Luciano Iturmendi, presidente de la Biblioteca Popular Leopoldo Murcho, dijo: “Es gratificante que el Municipio se preocupe por las instituciones después del año tan difícil que pasamos. Nuestra biblioteca llevó libros a los centros de aislamiento en plena cuarentena para acompañar a los vecinos y toda ayuda nos viene bien. Este subsidio lo vamos a utilizar para modificar parte del mobiliario para adaptarnos a los protocolos sanitarios que exige esta nueva realidad. Estamos agradecidos al Municipio por esta ayuda”.

Por último, la presidenta del Teatro Martín Fierro, Ada Parra, expresó: “Nos viene muy bien esta ayuda porque al no tener actividad, no podíamos afrontar los gastos. También es importante reencontrarnos con nuestros compañeros de otros centros. El intendente nos recibió muy bien, me voy esperanzada”.

Cabe destacar que los establecimientos que resultaron beneficiarios de la ayuda económica, han cumplimentando con el requisito obligatorio de inscripción en el “Catálogo de Establecimientos Turísticos y Culturales de la Provincia de Buenos Aires”.