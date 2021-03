De cara a las elecciones internas del radicalismo, Lousteau y Posse recorrieron Avellaneda

“Hay que entender que no hay.

En ese contexto, destacó su apoyo a la fórmula de Posse y Danya Tavela, candidata a vicepresidente de la lista Protagonismo Radical: “Estoy con aquellos que quieren gestionar, estoy con Gustavo Posse, que gestiona un municipio grande, a mí me gustaría que el radicalismo pudiera mostrar muchos intendentes gobernando bien el conurbano, que está acompañado por -Danya Tavela- la vicerrectora de la Universidad del Noroeste, una mujer sumamente capaz, que, otra vez, maneja una universidad”, señaló.