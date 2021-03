En el Día de la Mujer, el Municipio de San Fernando inauguró la muestra “Ser mujeres en la ESMA”

También encabezó la muestra la directora de Relaciones Institucionales del Museo Sitio de Memoria – ESMA, Salomé Grunblatt, quien explicó por su parte: “Buscamos dar testimonio de las experiencias de las mujeres que atravesaron el secuestro en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio, ya que la exhibición permanente del museo no terminaba de representar sus vivencias particulares”.

