Zabaleta acompañó la vacunación del vecino número 10.000 en Hurlingham

“Hace un año le estábamos diciendo a los argentinos que no podían salir de sus casas y comenzaba una cuarentena que complicó muchas vidas, y un año después estamos vacunando, el Presidente nos dijo que antes que termine el 2020 empezábamos a vacunar y así lo hicimos, a pesar de lo que se ha dicho, nosotros hacemos todos los días lo que tenemos que hacer, poner el cuerpo para llegar a nuestra gente”, agregó Zabaleta.

