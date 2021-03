Mamá de cuatro hijos, tiene cáncer y esta postrada: Necesita ayuda urgente

“Si un día despierto y no está más mi hermana, ¿cómo se lo explico a sus hijos?”, exclama con desesperación Laura, que pide colaboración a quien pueda ayudar con Ensure, pañales, o agua mineral, entre otras necesidades. Su teléfono es el 1134674584.

Postrada en una cama desde hace meses, requiere pañales porque no se puede mantener en pie, mientras presenta vómitos constantes. “Se está deshidratando, su piel no da más”, dice la familia, quien pide asistencia a las autoridades.

La mujer padece de la enfermedad en los riñones y en la vejiga, y según cuenta su hermana, “los médicos no le están haciendo ningún tratamiento: ni quimioterapia, ni transfusión de sangre, ni suero”, y solo recibe cuidados paliativos.