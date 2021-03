Zamora abrió las sesiones ordinarias del Concejo y anunció importantes obras para los vecinos de Tigre

Sobre el final de su discurso, expresó su agradecimiento al presidente de la Nación, Alberto Fernández; y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su acompañamiento a través de distintas medidas, como la entrega de la tarjeta AlimentAr, que hoy utilizan más de 13 mil vecinos; y la batería de políticas públicas en el distrito, como obras de infraestructura, cloacas, agua corriente y gas. “El apoyo de ambas partes que recibe el Municipio brinda más potencialidad para que Tigre siga creciendo como ciudad. Por eso, nos van a encontrar trabajando juntos, dialogando y dando lo mejor de nosotros. Los que trabajamos en el Municipio amamos Tigre, vivimos acá, queremos a este lugar y no vamos a permitir que lo utilicen como un bien. Vamos a defenderlo con uñas y dientes”, expresó.

El jefe comunal repasó las medidas económicas respaldadas por el Concejo Deliberante que permitieron brindar un acompañamiento a sectores golpeados por la pandemia, como la reducción salarial de aquellos funcionarios que no estaban abocados a ella, por 90 días. En esta línea, señaló que “más de 15 mil vecinos y 200 comedores del distrito están recibiendo ayuda del Municipio, a través de la entrega de bolsas alimentarias”.

Asimismo, el jefe comunal instó al Ministerio de Transporte de la Nación a que asegure una distribución equitativa de los recursos para obras de transporte público: “Hay un ministro que está viendo a Tigre con una mirada política. Nuestro distrito cuenta con una traza de 5 líneas ferroviarias, se han inaugurado túneles en municipios vecinos y aquí no se ha tenido esa posibilidad. Necesitamos de esa clase de obras para seguir creciendo, por eso le pido al Presidente de la Nación que ponga el ojo en esta cuestión”.