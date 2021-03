Por más #NiUnaMenos

Para cerrar el acto, las compañeras levantaron un globo rojo con la premisa de ser libres, de mostrar que la lucha no concluye y que juntas se logran revoluciones.

Expresiones artísticas, bengalas de humo, gritos y aplausos fueron algunas de las manifestaciones en la plaza central de Caseros para recordar a aquellas que ya no están, acompañar a las que luchan todos los días y ser oídas por las que aún siguen inmersas en el sistema patriarcal.