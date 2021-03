El Municipio realizó actividades por el Día de la Visibilidad Lésbica y el Día de las Mujeres Trabajadoras

Los encuentros cumplieron con los protocolos sanitarios y de bioseguridad correspondientes, uso obligatorio del tapaboca, desinfección, alcohol en gel, distanciamiento social y al aire libre. El Municipio de Morón fue pionero en materia de género con la creación del Centro Vivir sin Violencia en 2005, por decisión del ex intendente Martín Sabbatella, y con la implementación de políticas que contemplen la tan recurrente problemática de violencia por razones de género y que, a su vez, promuevan la igualdad y equidad entre personas.

Con respecto al trabajo desde el Municipio, el jefe comunal mencionó que “esta agenda nos resulta particularmente sensible y tratamos de llevar adelante acciones para darle visibilidad a lo logrado y a lo que falta”. “Esto último está asociado a las luchas que hoy se dan en materia de igualdad de derechos en el plano laboral, social, en el acceso a los puestos de conducción de las organizaciones públicas, en el ámbito privado, y también en equiparar responsabilidades y obligaciones en el mundo de los cuidados. Si bien hubo avances importantes y se ha construido una nueva subjetividad en torno a eso que nos interpela a nosotros los hombres. Creemos que todavía hay un largo trecho por recorrer”, sentenció.

Por su parte, el intendente Lucas Ghi expresó que “hoy, naturalmente, procuramos darle mayor visibilidad y trascendencia a una realidad que forma parte de importante del Municipio, que es construir una comunidad sobre la base del ejercicio equitativo de los derechos para todos y todas”. “Hoy no es un día de celebración, es un día de reafirmación de la lucha, de reivindicación de los derechos conquistados por el colectivo feminista y, sobre todo, de denuncia en materia de aquellos que hoy les son negados a las mujeres, al colectivo trans y al colectivo de la diversidad en su conjunto”, remarcó.

Los encuentros tuvieron como eje fundamental resaltar la importancia del papel de las mujeres e identidades disidentes durante el contexto más difícil de pandemia, en el que se profundizó y visibilizó el trabajo que llevan habitualmente con respecto al cuidado del hogar, la jornada laboral y la presencia en los territorios, con ollas populares y asistencia a personas más vulnerables. Además, puso el foco en que en algunos de estos casos, las tareas no son remuneradas económicamente.

A cerca del encuentro, la secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, Cinthia Frías, afirmó que “hoy es un día de celebración y lucha, de reivindicación de derechos, de luchas de muchas mujeres y del colectivo de la diversidad de muchos años”. “Todavía falta mucho y estamos trabajando desde Morón para seguir adelante con políticas municipales innovadoras. Seguimos luchando para que no haya femicidios, le estamos pidiendo al Poder Judicial que también esté a la altura de la situación y las circunstancias. Creo que lo hacemos organizadamente y, porque no se puede dar esta lucha en soledad, hoy reivindicamos eso en estas jornadas”, añadió.