Escobar: Bajo estrictos protocolos sanitarios, comenzó el ciclo lectivo en el Colegio Cereijo

Para estos encuentros se utilizarán espacios no convencionales con medidas suficientes para alojar la totalidad del curso, como la biblioteca y el salón comedor. Asimismo, el colegio cuenta con un sistema de clases virtuales para garantizar la continuidad de la cursada de aquellos estudiantes dispensados por cuestiones de salud.

La segunda etapa comenzará el 15 de marzo y se denominará “Semi presencialidad con virtualidad”. Divididos por curso, asistirán a clases presenciales en un solo turno por una semana, ya sea mañana o tarde según corresponda, y los turnos que no concurran tendrán encuentros sincrónicos de forma virtual. La semana siguiente se invertirán los grupos. De esta forma, se garantiza que todos los alumnos y alumnas puedan cursar presencialmente las materias que se dictan en ambos turnos.