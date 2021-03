Leo Nardini recibió a la ministra de Gobierno de la Provincia

La ministra expresó: “Quiero agradecerle al intendente y al Municipio de Malvinas Argentinas, por la colaboración y la participación en conjunto en este operativo. Durante la pandemia la gente prácticamente no salió y mucho menos a hacer trámites”. “Así se tiene que trabajar, de manera integral, y por eso quiero felicitar a Leo Nardini por la gran acción que tiene en todas sus áreas. Se ve contentos a los vecinos, quienes tienen la posibilidad de venir a una plaza y resolver trámites. Eso es tener un Estado presente y cerca de la gente”, indicó.

