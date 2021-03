“La actividad automotriz es en términos industriales una suerte de nave insignia”, dijo el presidente

“Hay que entender que no hay.

Plantea, a su vez, la creación del Instituto de la Movilidad, un ente de derecho público no estatal que buscará coordinar entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, los trabajadores y las instituciones de apoyo científico y tecnológico.

“El equilibrio fiscal no es un problema de izquierda o de derecha”, sino que “hace a la sostenibilidad de la economía”, reflexionó.

Celebró que “cada vez tengamos un mayor porcentaje de producción nacional en autos” porque “eso no solo genera producción y trabajo sino que nos evita importar y que de ese modo perdamos divisas, que hoy en día debemos preservar, cuidar, y reconstruir unas reservas que estuvieron muy alicaídas y que de hace unos meses a acá, poco a poco, vamos recomponiendo”.

“Eso no solo impulsa a los que están vinculados a la actividad industrial automotriz sino al resto de la economía”, dijo Fernández, acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán.