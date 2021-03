Los alumnos de secundaria de San Isidro volvieron a las clases presenciales

“Estamos contentos porque pudo comenzar el nivel que faltaba. Hasta el momento el balance es sumamente positivo, no tuvimos que suspender ninguna burbuja por un docente ni un alumno. Respetando la distancia, sumado a un lavado de manos frecuente y a la ventilación es muy difícil que se produzca un contagio dentro de la escuela”, sostiene Marisol Reigosa, directora general de Educación del Municipio.

En la Escuela Secundaria Municipal Malvinas Argentinas, ubicada en Beccar no es un día más. Después de un año de pandemia, es una de las escuelas que retomó las clases presenciales en San Isidro.