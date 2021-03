“En Tigre seguiremos levantando bien alto la bandera de la igualdad y paridad entre el hombre y la mujer”, dijo Julio Zamora

Asimismo, a través de “Alerta Tigre – Género” las mujeres pueden denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos o aplicaciones tecnológicas y por medio botón DAMA se brinda protección a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas.

“En Tigre seguiremos levantando bien alto la bandera de la igualdad y paridad entre el hombre y la mujer. Hoy es jornada de reflexión pero también para seguir acompañando su lucha en función a la necesidad de igualdad en el ámbito laboral, cultural y la erradicación absoluta de la violencia de género”, señaló el jefe comunal, quien recordó durante la ceremonia la memoria de la ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, fallecida en agosto del 2020.