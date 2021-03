Di Mario junto a mujeres referentes de Malvinas Argentinas

Es un día clave en el que se conmemora el pedido por la igualdad, los derechos y el reconocimiento, por eso, es fundamental que todos se involucren e interesen en acompañar estas luchas. “En nuestro país es una triste realidad que la igualdad de género aún no exista, que los derechos de las mujeres no se hagan valer. Por eso, tenemos que trabajar juntos para cambiar este contexto que tanto nos afecta y retrasa como sociedad”, expresó Di Mario.

