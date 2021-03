El presidente convocó a poner fin “a la desigualdad en razón del género y a ser la sociedad justa que nos merecemos”

“Hay que entender que no hay.

La ministra Gómez Alcorta explicó que “si no articulamos y sumamos las miradas de género, de seguridad, de justicia, a nivel nacional, pero también a nivel provincial y a nivel local comprometiéndose también los poderes judiciales y legislativos, solo vamos a seguir lamentando la muerte de las mujeres”.

Aseguró que hay situaciones de violencia de género en los que “la reacción estatal es lenta o no existe”, y recordó los casos de los femicidios de Úrsula Bahillo y de Micaela García.

“Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad, por favor, comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en razón del género, a construir una sociedad igualitaria, a no discriminar a nadie por su condición de género, y a ser la sociedad justa que nos merecemos”, exhortó el presidente Alberto Fernández este mediodía en un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.