Vicente López brinda a los municipales un bono de ayuda escolar por hijo

La ayuda escolar es un monto diferenciado del salario que pagan la mayoría de las comunas, pero a veces por familia u otra variable y no la cantidad de hijos e hijas escolares. “El sindicato lo pidió -explicó Pirillo- pues dignifica a las y los trabajadores, y ayuda a la canasta familiar con los típicos aumentos al inicio de clases”.

El beneficio, asimismo, alcanza a los trabajadores y trabajadoras que cobran asignaciones familiares. El subsidio por escolaridad se paga una vez al año, y siempre, al inicio de clases, que es cuando las familias hacen el gran gasto escolar, con muchos útiles, guardapolvos y ropa que tal vez se use todo el año.

El intendente destacó que se trata del “séptimo año consecutivo en que sostenemos una ayuda escolar de esta naturaleza y nos ha dado muy buen resultado, porque no es casual que Vicente López tenga los mejores niveles de terminalidad escolar, y que sea el mejor municipio en la evaluación Aprender”. Y añadió: “Estoy muy contento de poder acompañar a los trabajadores municipales, papás y mamás, a la hora de que puedan llevar a sus chicos con orgullo a la escuela”.