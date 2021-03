Se restituyeron los restos óseos de ocho ancestros a la comunidad indígena de Punta Querandí

La representante del Consejo de Mujeres de Punta Querandí, Soledad “Jasuka” Roa, expresó: “El Municipio es una de las entidades con las que estamos muy agradecidos porque no sólo colaboraron con que esto fuera favorable sino que también ahora van a tener la guarda por un tiempo hasta que se pueda dar el entierro correspondiente a los restos en su territorio”.

